Підліток пішов із дому та не повернувся на Харківщині
Правоохоронці виявили 13-річного хлопця біля дому та повернули батькам, повідомила Нацполіція.
Підліток зник з дому 9 лютого у селі Веселе Барвінківської ТГ. Зі слів батьків, 13-річний підліток пішов на прогулянку і не повернулася.
Поліціянтам вдалося швидко знайти хлопчика. Він перебував біля дому. Жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося. Дитину повернули батькам.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Нацполиция, подросток, ушел из дома;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 17:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці виявили 13-річного хлопця біля дому та повернули батькам, повідомила Нацполіція.".