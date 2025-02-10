Підліток пішов із дому та не повернувся на Харківщині

Правоохоронці виявили 13-річного хлопця біля дому та повернули батькам, повідомила Нацполіція.

Підліток зник з дому 9 лютого у селі Веселе Барвінківської ТГ. Зі слів батьків, 13-річний підліток пішов на прогулянку і не повернулася.

Поліціянтам вдалося швидко знайти хлопчика. Він перебував біля дому. Жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося. Дитину повернули батькам.