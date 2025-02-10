Подросток ушел из дома и не вернулся в Харьковской области
Правоохранители обнаружили 13-летнего парня возле дома и вернули родителям, сообщила Нацполиция.
Подросток исчез из дома 9 февраля в селе Веселое Барвинковской ТГ. По словам родителей, 13-летний парень ушел на прогулку и не вернулся.
Полицейским удалось быстро найти мальчика. Он находился возле дома. Никаких событий криминального характера с парнем не произошло. Ребенка вернули родителям.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, подросток, ушел из дома;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 17:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители обнаружили 13-летнего парня возле дома и вернули родителям, сообщила Нацполиция.".