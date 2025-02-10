Подросток ушел из дома и не вернулся в Харьковской области

Правоохранители обнаружили 13-летнего парня возле дома и вернули родителям, сообщила Нацполиция.

Подросток исчез из дома 9 февраля в селе Веселое Барвинковской ТГ. По словам родителей, 13-летний парень ушел на прогулку и не вернулся.

Полицейским удалось быстро найти мальчика. Он находился возле дома. Никаких событий криминального характера с парнем не произошло. Ребенка вернули родителям.