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У метро Харкова відкрили нову локацію: Терехов розповів, що там буде

Суспільство 16:19   13.02.2025
Вікторія Яковенко
У метро Харкова відкрили нову локацію: Терехов розповів, що там буде Фото: Харківська міськрада

Відсьогодні, 13 лютого, у харківському метрополітені на станції «Наукова» запрацював Центр обслуговування платників (ЦОП) Харківської державної податкової інспекції.

У Харківській міськраді зазначили, що тепер містяни можуть отримувати адміністративні послуги навіть під час повітряної тривоги, оскільки приміщення розташоване в укритті. На відкритті був присутній і мер Ігор Терехов.

«Головне, щоб було, що сплачувати. А якщо серйозно, то дуже важливо, що ми відкриваємо такий простір, де люди зможуть працювати та отримувати послуги в безпечних умовах», – сказав Терехов.

У мерії розповіли, що цей центр обладнаний двома робочими місцями, де надаватимуть послуги, пов’язані з веденням держреєстру фізосіб – платників податків, а також з видачею ліцензій на підакцизні товари. Саме ці послуги, кажуть, мають найбільший попит серед мешканців.

Найближчим часом відкрити такий центр планують і на станції метро «Ярослава Мудрого», додали у міськраді.

новая локация в метро Харькова
Фото: Харківська міськрада
новая локация в Харькове
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 16:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні, 13 лютого, у харківському метрополітені на станції «Наукова» запрацював Центр обслуговування платників (ЦОП) Харківської державної податкової інспекції.".