У метро Харкова відкрили нову локацію: Терехов розповів, що там буде
Відсьогодні, 13 лютого, у харківському метрополітені на станції «Наукова» запрацював Центр обслуговування платників (ЦОП) Харківської державної податкової інспекції.
У Харківській міськраді зазначили, що тепер містяни можуть отримувати адміністративні послуги навіть під час повітряної тривоги, оскільки приміщення розташоване в укритті. На відкритті був присутній і мер Ігор Терехов.
«Головне, щоб було, що сплачувати. А якщо серйозно, то дуже важливо, що ми відкриваємо такий простір, де люди зможуть працювати та отримувати послуги в безпечних умовах», – сказав Терехов.
У мерії розповіли, що цей центр обладнаний двома робочими місцями, де надаватимуть послуги, пов’язані з веденням держреєстру фізосіб – платників податків, а також з видачею ліцензій на підакцизні товари. Саме ці послуги, кажуть, мають найбільший попит серед мешканців.
Найближчим часом відкрити такий центр планують і на станції метро «Ярослава Мудрого», додали у міськраді.
Читайте також: Нова станція метро та якісна вода для харків’ян: Терехов розкрив свої плани
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, міськрада, метро, налоги, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У метро Харкова відкрили нову локацію: Терехов розповів, що там буде»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні, 13 лютого, у харківському метрополітені на станції «Наукова» запрацював Центр обслуговування платників (ЦОП) Харківської державної податкової інспекції.".