У метро Харкова відкрили нову локацію: Терехов розповів, що там буде

Відсьогодні, 13 лютого, у харківському метрополітені на станції «Наукова» запрацював Центр обслуговування платників (ЦОП) Харківської державної податкової інспекції.

У Харківській міськраді зазначили, що тепер містяни можуть отримувати адміністративні послуги навіть під час повітряної тривоги, оскільки приміщення розташоване в укритті. На відкритті був присутній і мер Ігор Терехов.

«Головне, щоб було, що сплачувати. А якщо серйозно, то дуже важливо, що ми відкриваємо такий простір, де люди зможуть працювати та отримувати послуги в безпечних умовах», – сказав Терехов.

У мерії розповіли, що цей центр обладнаний двома робочими місцями, де надаватимуть послуги, пов’язані з веденням держреєстру фізосіб – платників податків, а також з видачею ліцензій на підакцизні товари. Саме ці послуги, кажуть, мають найбільший попит серед мешканців.

Найближчим часом відкрити такий центр планують і на станції метро «Ярослава Мудрого», додали у міськраді.