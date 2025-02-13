В метро Харькова открыли новую локацию: Терехов рассказал, что там будет
Сегодня, 13 февраля, в харьковском метрополитене на станции «Научная» заработал Центр обслуживания плательщиков (ЦОП) Харьковской государственной налоговой инспекции.
В Харьковском горсовете отметили, что теперь горожане могут получать административные услуги даже во время воздушной тревоги, поскольку помещение находится в укрытии. На открытии присутствовал и мэр Игорь Терехов.
«Главное, чтобы было, что платить. А если серьезно, очень важно, что мы открываем такое пространство, где люди смогут работать и получать услуги в безопасных условиях», — сказал Терехов.
В мэрии рассказали, что этот центр оборудован двумя рабочими местами, где будут предоставлять услуги, связанные с ведением госреестра физлиц – налогоплательщиков, а также с выдачей лицензий на подакцизные товары. Именно эти услуги, говорят, пользуются наибольшим спросом среди жителей.
В ближайшее время открыть такой центр планируют и на станции метро «Ярослава Мудрого», добавили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, міськрада, метро, налоги, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 13 февраля, в харьковском метрополитене на станции «Научная» заработал Центр обслуживания плательщиков (ЦОП) Харьковской государственной налоговой инспекции.".