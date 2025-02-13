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В метро Харькова открыли новую локацию: Терехов рассказал, что там будет

Общество 16:19   13.02.2025
Виктория Яковенко
В метро Харькова открыли новую локацию: Терехов рассказал, что там будет Фото: Харьковский горсовет

Сегодня, 13 февраля, в харьковском метрополитене на станции «Научная» заработал Центр обслуживания плательщиков (ЦОП) Харьковской государственной налоговой инспекции.

В Харьковском горсовете отметили, что теперь горожане могут получать административные услуги даже во время воздушной тревоги, поскольку помещение находится в укрытии. На открытии присутствовал и мэр Игорь Терехов.

«Главное, чтобы было, что платить. А если серьезно, очень важно, что мы открываем такое пространство, где люди смогут работать и получать услуги в безопасных условиях», — сказал Терехов.

В мэрии рассказали, что этот центр оборудован двумя рабочими местами, где будут предоставлять услуги, связанные с ведением госреестра физлиц – налогоплательщиков, а также с выдачей лицензий на подакцизные товары. Именно эти услуги, говорят, пользуются наибольшим спросом среди жителей.

В ближайшее время открыть такой центр планируют и на станции метро «Ярослава Мудрого», добавили в горсовете.

новая локация в метро Харькова
Фото: Харьковский горсовет
новая локация в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 16:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 13 февраля, в харьковском метрополитене на станции «Научная» заработал Центр обслуживания плательщиков (ЦОП) Харьковской государственной налоговой инспекции.".