Про бої на півночі Харківщини, обстріли і втрати РФ повідомили в ОТУВ “Харків”

Загалом ситуація на півночі Харківщини залишається складною, але контрольованою, передають СОУ.

“Минулої доби ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного, отримав відсіч. російські окупанти завдали 6 авіаударів із застосуванням 15 КАБ, 63 удари дронами-камікадзе, також здійснили 399 обстрілів позицій захисників України“, – передають в ОТУВ “Харків”.

За добу ЗСУ знищили 82 військових РФ: 26 – убиті, 56 – поранені. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив 55 одиниць озброєння та техніки: 14 авто, 38 безпілотників, 52 укриття та два місця для зберігання боєприпасів.