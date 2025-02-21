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Про бої на півночі Харківщини, обстріли і втрати РФ повідомили в ОТУВ “Харків”

Україна 11:47   21.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про бої на півночі Харківщини, обстріли і втрати РФ повідомили в ОТУВ “Харків” Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом ситуація на півночі Харківщини залишається складною, але контрольованою, передають СОУ.

Минулої доби ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного, отримав відсіч. російські окупанти завдали 6 авіаударів із застосуванням 15 КАБ, 63 удари дронами-камікадзе, також здійснили 399 обстрілів позицій захисників України“, – передають в ОТУВ “Харків”.

За добу ЗСУ знищили 82 військових РФ: 26 – убиті, 56 – поранені. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив 55 одиниць озброєння та техніки: 14 авто, 38 безпілотників, 52 укриття та два місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Генштаб: 121 бій зафіксували за добу, яка ситуація на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Про бої на півночі Харківщини, обстріли і втрати РФ повідомили в ОТУВ “Харків”»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 11:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом ситуація на півночі Харківщини залишається складною, але контрольованою, передають СОУ.".