О боях на севере Харьковщины, обстрелах и потерях РФ сообщили в ОТГВ «Харьков»
Фото: Генштаб ВСУ
В целом, ситуация на севере Харьковщины остается сложной, но контролируемой, передают СОУ.
«За прошедшие сутки враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Западного, получил отпор. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с применением 15 КАБ, 63 удара дронами-камикадзе, также совершили 399 обстрелов позиций защитников Украины», – уточнили в ОТГВ «Харьков».
За сутки ВСУ уничтожили 82 военных РФ: 26 – убиты, 56 – ранены. Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял 55 единиц вооружения и техники: 14 авто, 38 беспилотников, 52 укрытия и два места для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, обстрелы, ОТГВ "Харьков", фронт;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В целом, ситуация на севере Харьковщины остается сложной, но контролируемой, передают СОУ.".