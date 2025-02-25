10 млн грн приховав заступник голови міськради на Харківщині

Під час декларування один із заступників голови Чугуївської РДА не вказав 10 млн грн, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Його дружина за 55 тис. грн купила земельну ділянку у котеджному містечку на Малій Данилівці. На землі був розташований недобудований котедж. Відповідно до умов угоди, передачу грошей за помешкання не обговорювали.

Фігурант під час подачі декларації не зазначив відомості щодо вартості земельної ділянки, обравши позначку «Не застосовується». При цьому він достовірно знав, що земля придбана за 55 тис. гривень.

Посадовець вказав, що будинок є об’єктом незавершеного будівництва, проте, враховуючи, що кошти за нього не сплачували, він відповідає ознакам подарунка. Фігурант це у декларації не відобразив. Відповідно до висновку оціночно-будівельної експертизи, вартість вказаного житлового будинку становить понад 8,1 млн гривень.

Також підозрюваний продав квартиру у Харкові за майже 1,8 млн гривень. Але він приховав це у декларації та не зазначив відомості про отриманий дохід від продажу житла.

До того ж чоловік «забув» зазначити майже 90 тис. грн як залишки коштів на банківських рахунках.

Загалом посадовець вказав у декларації недостовірні відомості на суму понад 10 млн гривень.

Правоохоронці викрили чиновника. Прокурори повідомили про підозру громадянину в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації.