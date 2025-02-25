Live
  • Вт 25.02.2025
  • Харьков  -8°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.64

10 млн грн утаил заместитель председателя горсовета в Харьковской области

Происшествия 18:55   25.02.2025
Оксана Якушко
10 млн грн утаил заместитель председателя горсовета в Харьковской области

Во время декларирования один из заместителей председателя Чугуевской РГА не указал 10 млн грн, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Его супруга за 55 тыс. грн купила земельный участок в коттеджном городке на Малой Даниловке. На земле находился недостроенный коттедж. Согласно условиям соглашения, передачу денег за жилье не обсуждали.

Мужчина при подаче декларации не указал сведения о стоимости земельного участка, выбрав отметку «Не применяется». При этом он достоверно знал, что землю купили за 55 тысяч гривен.

Чиновник указал, что дом является объектом незавершенного строительства, однако, учитывая, что средства за него не платили, он отвечает признакам подарка. Фигурант это в декларации не отразил. Согласно заключению оценочно-строительной экспертизы, стоимость указанного жилого дома составляет более 8,1 млн. гривен.

Также подозреваемый продал квартиру в Харькове почти за 1,8 млн гривен. Но он скрыл это в декларации и не указал сведения о полученном доходе от продажи жилья.

К тому же мужчина «забыл» отметить почти 90 тысяч. грн как остатки средств на банковских счетах.

В целом чиновник в декларации утаил сумму более 10 млн. гривен.

Правоохранители разоблачили чиновника. Прокуроры сообщили о подозрении гражданину в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию.

Читайте также: Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области
Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области
25.02.2025, 14:46
Новости Харькова — главное за 25.02: наркобизнес, обстрелы, прогноз на март
Новости Харькова — главное за 25.02: наркобизнес, обстрелы, прогноз на март
25.02.2025, 17:36
Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова
Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова
24.02.2025, 19:20
«Погоня в Харькове»: патрульные объяснили инцидент с мужчиной и толпой (видео)
«Погоня в Харькове»: патрульные объяснили инцидент с мужчиной и толпой (видео)
25.02.2025, 15:27
Аллею памяти в честь погибших воинов открыли в Харькове (фото)
Аллею памяти в честь погибших воинов открыли в Харькове (фото)
25.02.2025, 16:17
Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове
Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове
25.02.2025, 19:59

Новости по теме:

17:31
Монетизация блога о косметике: от партнерских программ до своих продуктов
16:12
Харьковчане получили более 1 млрд грн: в мэрии рассказали, на что
18:49
Обвинил товарища в «подкате» к жене и требовал $3000. Ситуация в Харькове
18:29
«Мертвые души» в вузе Харькова – судят проректора и двух подрядчиков
09:50
«Заработали» на дорогах в громаде Харьковщины 20 млн грн: кого подозревают

Вы читали новость: «10 млн грн утаил заместитель председателя горсовета в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 18:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время декларирования один из заместителей председателя Чугуевской РГА не указал 10 млн грн, сообщила Харьковская областная прокуратура.".