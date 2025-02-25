10 млн грн утаил заместитель председателя горсовета в Харьковской области

Во время декларирования один из заместителей председателя Чугуевской РГА не указал 10 млн грн, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Его супруга за 55 тыс. грн купила земельный участок в коттеджном городке на Малой Даниловке. На земле находился недостроенный коттедж. Согласно условиям соглашения, передачу денег за жилье не обсуждали.

Мужчина при подаче декларации не указал сведения о стоимости земельного участка, выбрав отметку «Не применяется». При этом он достоверно знал, что землю купили за 55 тысяч гривен.

Чиновник указал, что дом является объектом незавершенного строительства, однако, учитывая, что средства за него не платили, он отвечает признакам подарка. Фигурант это в декларации не отразил. Согласно заключению оценочно-строительной экспертизы, стоимость указанного жилого дома составляет более 8,1 млн. гривен.

Также подозреваемый продал квартиру в Харькове почти за 1,8 млн гривен. Но он скрыл это в декларации и не указал сведения о полученном доходе от продажи жилья.

К тому же мужчина «забыл» отметить почти 90 тысяч. грн как остатки средств на банковских счетах.

В целом чиновник в декларации утаил сумму более 10 млн. гривен.

Правоохранители разоблачили чиновника. Прокуроры сообщили о подозрении гражданину в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию.