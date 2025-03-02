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У барі в центрі Харкова можна співати пісні російських виконавців – активісти

Культура 16:28   02.03.2025
Олена Нагорна
У барі в центрі Харкова можна співати пісні російських виконавців – активісти Фото: Марія Наливайко

Представники проєкту «Мова. Харків» звернули увагу, що в караоке закладу “CHE bar” у центрі Харкова доступне замовлення пісень російських виконавців.

“Поки Харків відходить від важких обстрілів, у середмісті у закладі “Che Bar” цілком собі можна замовляти в караоке пісні російських виконавців. Як вам таке?” – написали в телеграм-каналі проєкту.

Активісти поділилися двома відео, на одному з яких дівчата співають російською мовою пісню «Веревки» (2009 рік) українського гурту NikitA. У ній розпочинала свою кар’єру Даша Астаф’єва, яка з перших днів повномасштабної війни займається волонтерством.

Відео: pl_natalina /інстаграм

На другому відео дівчата справді співають пісню російського гурту – це «Босая» (2017 рік) дуету «2Маши», що розпався у 2023-му.

Відео: pl_natalina /інстаграм

Тим часом авторка відео pl_natalina у сторіз поділилася подробицями караоке-вечірки у “CHE bar”.

“Там можна співати, але не всі пісні. На жаль. Можна співати лише пісні тих виконавців, які не підтримували, ніяк не брали участі в цьому тощо. “Каспийский груз” мені не дали заспівати”, — нарікала дівчина.

Відео: pl_natalina /інстаграм

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 16:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представники проєкту «Мова. Харків» звернули увагу, що в караоке закладу “CHE bar” у центрі Харкова доступне замовлення пісень російських виконавців.".