В баре в центре Харькова можно петь песни российских исполнителей — активисты
Представители проекта «Мова. Харків» обратили внимание, что в караоке заведения «CHE bar» в центре Харькова доступен заказ песен российских исполнителей.
«Пока Харьков отходит от тяжелых обстрелов, в центре города в заведении «CHE bar» вполне себе можно заказывать в караоке песни российских исполнителей. Как вам такое?» — написали в Telegram-канале проекта.
Активисты поделились двумя видео, на одном из которых девушки поют на русском языке песню «Веревки» (2009 год) украинской группы NikitA. В ней начинала свою карьеру Даша Астафьева, которая с первых дней полномасштабной войны занимается волонтерством.
Видео: pl_natalina/Instagram
На втором видео девушки действительно поют песню российской группы — это «Босая» (2017 год) дуэта «2Маши», распавшегося в 2023 году.
Видео: pl_natalina/Instagram
Тем временем автор видео pl_natalina в сторис поделилась подробностями караоке-вечеринки в «CHE bar».
«Там можно петь, но не все песни. К сожалению. Можно петь только песни тех исполнителей, которые не поддерживали, никак не участвовали в этом и так далее. «Каспийский груз» мне не дали спеть», — посетовала девушка.
Видео: pl_natalina/Instagram
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- Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: караоке, новости Харькова, ресторан, українська мова;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 16:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители проекта «Мова. Харків» обратили внимание, что в караоке заведения «CHE bar» в центре Харькова доступен заказ песен российских исполнителей.".