Live
  • Вс 02.03.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

В баре в центре Харькова можно петь песни российских исполнителей — активисты

Культура 16:28   02.03.2025
Елена Нагорная
В баре в центре Харькова можно петь песни российских исполнителей — активисты Фото: Мария Наливайко

Представители проекта «Мова. Харків» обратили внимание, что в караоке заведения «CHE bar» в центре Харькова доступен заказ песен российских исполнителей.

«Пока Харьков отходит от тяжелых обстрелов, в центре города в заведении «CHE bar» вполне себе можно заказывать в караоке песни российских исполнителей. Как вам такое?» — написали в Telegram-канале проекта.

Активисты поделились двумя видео, на одном из которых девушки поют на русском языке песню «Веревки» (2009 год) украинской группы NikitA. В ней начинала свою карьеру Даша Астафьева, которая с первых дней полномасштабной войны занимается волонтерством.

Видео: pl_natalina/Instagram

На втором видео девушки действительно поют песню российской группы — это «Босая» (2017 год) дуэта «2Маши», распавшегося в 2023 году.

Видео: pl_natalina/Instagram

 

Тем временем автор видео pl_natalina в сторис поделилась подробностями караоке-вечеринки в «CHE bar».

«Там можно петь, но не все песни. К сожалению. Можно петь только песни тех исполнителей, которые не поддерживали, никак не участвовали в этом и так далее. «Каспийский груз» мне не дали спеть», — посетовала девушка.

Видео: pl_natalina/Instagram

Читайте также: «Февраль закончился жестокими атаками»: Терехов назвал количество разрушений

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковский зоопарк обратился к посетителям
Харьковский зоопарк обратился к посетителям
02.03.2025, 10:20
Множество нарушений нашли на кладбищах под Харьковом: просят пока не хоронить
Множество нарушений нашли на кладбищах под Харьковом: просят пока не хоронить
02.03.2025, 14:43
На места «прилетов» в Харькове сразу же приезжает специальный автобус (видео)
На места «прилетов» в Харькове сразу же приезжает специальный автобус (видео)
02.03.2025, 15:40
В баре в центре Харькова можно петь песни российских исполнителей — активисты
В баре в центре Харькова можно петь песни российских исполнителей — активисты
02.03.2025, 16:28
Новости Харькова — главное за 2 марта: фронт, эффективность новой тревоги
Новости Харькова — главное за 2 марта: фронт, эффективность новой тревоги
02.03.2025, 12:35
Сегодня 2 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 марта: какой праздник и день в истории
02.03.2025, 06:00

Новости по теме:


Вы читали новость: «В баре в центре Харькова можно петь песни российских исполнителей — активисты»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 16:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители проекта «Мова. Харків» обратили внимание, что в караоке заведения «CHE bar» в центре Харькова доступен заказ песен российских исполнителей.".