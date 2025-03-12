У які дні тижня шанс загинути у ДТП на Харківщині найвищий – статистика
Про те, скільки за перші два місяці 2025 року на Харківщині сталося аварій, а також про кількість загиблих у ДТП відзвітували в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
За даними копів, за січень – лютий у Харківській області сталося 391 ДТП. В аваріях загинули 17 людей, постраждалих – 131.
“Основною причиною ДТП залишаються порушення швидкісного режиму, що спричинило 61 аварію з потерпілими. Іншими поширеними причинами стали: недотримання безпечної дистанції та виїзд на зустрічну смугу з обгоном”, – уточнили в поліції.
При цьому четвер та п’ятниця стали днями, коли фіксували найбільшу кількість аварій із загиблими та постраждалими. А піком аварійності в поліції назвали час із 15:00 до 18:00.
“Протягом двох місяців сталося 17 ДТП за участю пішоходів, унаслідок яких загинули 7 людей. Також зафіксовано 8 ДТП за участю дітей, на щастя загиблих немає”, – додали поліцейські.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, ДТП, загиблі, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 15:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, скільки за перші два місяці 2025 року на Харківщині сталося аварій, а також про кількість загиблих у ДТП відзвітували в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".