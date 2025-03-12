В какие дни недели шанс погибнуть в ДТП на Харьковщине наивысший – статистика

О том, сколько за первые два месяца 2025 года на Харьковщине произошло аварий, а также о количестве погибших в ДТП отчитались в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

По данным копов, за январь — февраль в Харьковской области произошло 391 ДТП. В авариях погибли 17 человек, пострадавших – 131.

«Основной причиной ДТП остаются нарушения скоростного режима, повлекшее 61 аварию с пострадавшими. Другими распространенными причинами стали: несоблюдение безопасной дистанции и выезд на встречную полосу с обгоном», – уточнили в полиции.

При этом четверг и пятница стали днями, когда фиксировали наибольшее количество аварий с погибшими и пострадавшими. А пиком аварийности в полиции назвали время с 15:00 до 18:00.

«В течение двух месяцев произошло 17 ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли 7 человек. Также зафиксировано 8 ДТП с участием детей, к счастью погибших нет», – добавили полицейские.