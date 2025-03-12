В какие дни недели шанс погибнуть в ДТП на Харьковщине наивысший – статистика
О том, сколько за первые два месяца 2025 года на Харьковщине произошло аварий, а также о количестве погибших в ДТП отчитались в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
По данным копов, за январь — февраль в Харьковской области произошло 391 ДТП. В авариях погибли 17 человек, пострадавших – 131.
«Основной причиной ДТП остаются нарушения скоростного режима, повлекшее 61 аварию с пострадавшими. Другими распространенными причинами стали: несоблюдение безопасной дистанции и выезд на встречную полосу с обгоном», – уточнили в полиции.
При этом четверг и пятница стали днями, когда фиксировали наибольшее количество аварий с погибшими и пострадавшими. А пиком аварийности в полиции назвали время с 15:00 до 18:00.
«В течение двух месяцев произошло 17 ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли 7 человек. Также зафиксировано 8 ДТП с участием детей, к счастью погибших нет», – добавили полицейские.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, загиблі, погибшие, полиция;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 15:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, сколько за первые два месяца 2025 года на Харьковщине произошло аварий, а также о количестве погибших в ДТП отчитались в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".