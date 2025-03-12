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Як потепління змінило ситуацію на фронті, розповів боєць 3-ї ОШБр

Фронт 07:32   12.03.2025
Вікторія Яковенко
Як потепління змінило ситуацію на фронті, розповів боєць 3-ї ОШБр Скриншот

Командир підрозділу «Terra» 3-ї штурмової бригади ЗСУ, що воює на Харківщині, Микола Волохов в етері нацмарафону повідомив, як погода вплинула на ситуацію на фронті.

«Трошечки все підсохло і ворог отримав більше можливостей маневрувати своєю бронетехнікою, більше можливостей переміщатися вільно. І його зусилля зростають. Вже традиційно вони застосовують велику кількість піхоти і вже традиційно ця піхота успішно запускається на «фарш», – зазначив Волохов.

Він також заявив, що ефективність FPV-дронів значно зросла у СОУ.

«Під 30% десь ми оцінюємо, що це стало ефективніше за останні три місяці. По-перше, це величезне накопичення нашими розрахунками позитивного досвіду застосування. Хлопці вже третій рік знищують ворога за допомогою FPV-технологій. І це координація штабу. Ми маємо надзвичайно гарну координацію. Штаб координує зусилля розвідки, зусилля FPV-дронів, зусилля важких бомберів таким чином, даючи такі цілі і забезпечуючи радіокоридори, щоб це все працювало максимально ефективно», – констатували у 3-й ОШБр.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 07:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир підрозділу «Terra» 3-ї штурмової бригади ЗСУ, що воює на Харківщині, Микола Волохов в етері нацмарафону повідомив, як погода вплинула на ситуацію на фронті.".