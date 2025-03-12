Как потепление изменило ситуацию на фронте, рассказал боец 3-й ОШБр
Командир подразделения «Terra» 3-й штурмовой бригады ВСУ, воюющей в Харьковской области, Николай Волохов в эфире нацмарафона сообщил, как погода повлияла на ситуацию на фронте.
«Немного все подсохло и враг получил больше возможностей маневрировать своей бронетехникой, больше возможностей перемещаться свободно. И его усилия растут. Уже традиционно они используют большое количество пехоты и уже традиционно эта пехота успешно запускается на «фарш», — отметил Волохов.
Он также заявил, что эффективность FPV-дронов значительно возросла в СОУ.
«Под 30% где-то мы оцениваем, что это стало эффективнее в последние три месяца. Во-первых, это огромное накопление наших расчетов положительного опыта применения. Ребята уже третий год уничтожают врага с помощью FPV-технологий. Это и координация штаба. У нас очень хорошая координация. Штаб координирует усилия разведки, усилия FPV-дронов, усилия тяжелых бомберов. Таким образом, давая такие цели и обеспечивая радиокоридоры, чтобы все это работало максимально эффективно», — констатировали в 3-й ОШБр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 3 ОШБр, погода, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 07:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир подразделения «Terra» 3-й штурмовой бригады ВСУ, воюющей в Харьковской области, Николай Волохов в эфире нацмарафона сообщил, как погода повлияла на ситуацию на фронте.".