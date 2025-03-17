Авто врізалося у бетонну споруду: в ДТП на Харківщині загинули дві людини
Фото: ГУНП в Харківській області
Смертельна аварія сталася 17 березня в Чугуєві.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що на трасі «Чугуїв-Харків-Довжанський» водій авто «Nissan» не впорався з керуванням та в’їхав у бетону споруду. Внаслідок аварії загинули 38-річний водій та його 35-річна пасажирка.
На місці трагедії працювали поліцейські, медики та рятувальники ДСНС, які деблокували тіла загиблих із понівеченого авто.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб).
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 13:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна аварія сталася 17 березня в Чугуєві.".