Live
  • Пн 17.03.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.51
  • EUR 45.23

Авто врізалося у бетонну споруду: в ДТП на Харківщині загинули дві людини

Події 13:34   17.03.2025
Вікторія Яковенко
Авто врізалося у бетонну споруду: в ДТП на Харківщині загинули дві людини Фото: ГУНП в Харківській області

Смертельна аварія сталася 17 березня в Чугуєві.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що на трасі «Чугуїв-Харків-Довжанський» водій авто «Nissan» не впорався з керуванням та в’їхав у бетону споруду. Внаслідок аварії загинули 38-річний водій та його 35-річна пасажирка.

На місці трагедії працювали поліцейські, медики та рятувальники ДСНС, які деблокували тіла загиблих із понівеченого авто.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб).

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Смертельна пожежа сталася вранці на Харківщині (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Людей не вистачає»: харківське КП кличе на роботу молодих, що обіцяють
«Людей не вистачає»: харківське КП кличе на роботу молодих, що обіцяють
17.03.2025, 14:46
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
У Харкові – обрізка дерев: що обурює містян і за якими нормами працюють (фото)
У Харкові – обрізка дерев: що обурює містян і за якими нормами працюють (фото)
17.03.2025, 14:19
Авто врізалося у бетонну споруду: в ДТП на Харківщині загинули дві людини
Авто врізалося у бетонну споруду: в ДТП на Харківщині загинули дві людини
17.03.2025, 13:34
Понад сотню військових втратила РФ за добу на Харківському напрямку – ЗСУ
Понад сотню військових втратила РФ за добу на Харківському напрямку – ЗСУ
17.03.2025, 13:11
Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов
Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов
16.03.2025, 15:10

Новини за темою:

15:57
У які дні тижня шанс загинути у ДТП на Харківщині найвищий – статистика
13:14
Аварія на теплотрасі: де в Харківській області залишились без опалення
12:50
П’яний чоловік у капелюсі Санти скоїв ДТП у Харкові – патрульна поліція
13:24
Біля ринку в Балаклії збили жінку: водій, ймовірно, був напідпитку (фото)
11:12
У ДТП у Берестинському районі постраждав хлопчик: покарання загрожує батьку

Ви читали новину: «Авто врізалося у бетонну споруду: в ДТП на Харківщині загинули дві людини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 13:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна аварія сталася 17 березня в Чугуєві.".