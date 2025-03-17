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Авто врезалось в бетонное сооружение: в ДТП на Харьковщине погибли двое

Происшествия 13:34   17.03.2025
Виктория Яковенко
Авто врезалось в бетонное сооружение: в ДТП на Харьковщине погибли двое Фото: ГУНП в Харьковской области

Смертная авария произошла 17 марта в Чугуеве.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на трассе «Чугуев-Харьков-Довжанский» водитель авто «Nissan» не справился с управлением и въехал в бетонное сооружение. В результате аварии погибли 38-летний водитель и его 35-летняя пассажирка.

На месте трагедии работали полицейские, медики и спасатели ГСЧС, которые деблокировали тела погибших из изуродованного авто.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 УКУ (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких человек).

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 13:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертная авария произошла 17 марта в Чугуеве.".