Авто врезалось в бетонное сооружение: в ДТП на Харьковщине погибли двое

Смертная авария произошла 17 марта в Чугуеве.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на трассе «Чугуев-Харьков-Довжанский» водитель авто «Nissan» не справился с управлением и въехал в бетонное сооружение. В результате аварии погибли 38-летний водитель и его 35-летняя пассажирка.

На месте трагедии работали полицейские, медики и спасатели ГСЧС, которые деблокировали тела погибших из изуродованного авто.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 УКУ (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких человек).