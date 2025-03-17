Авто врезалось в бетонное сооружение: в ДТП на Харьковщине погибли двое
Фото: ГУНП в Харьковской области
Смертная авария произошла 17 марта в Чугуеве.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на трассе «Чугуев-Харьков-Довжанский» водитель авто «Nissan» не справился с управлением и въехал в бетонное сооружение. В результате аварии погибли 38-летний водитель и его 35-летняя пассажирка.
На месте трагедии работали полицейские, медики и спасатели ГСЧС, которые деблокировали тела погибших из изуродованного авто.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 УКУ (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких человек).
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 13:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертная авария произошла 17 марта в Чугуеве.".