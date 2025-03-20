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Суд чекає на прихильника «руського миру», підозрюють працівника лісгоспу

Події 11:05   20.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Суд чекає на прихильника «руського миру», підозрюють працівника лісгоспу

За інформацією Харківської облпрокуратури, судитимуть 53-річного мешканця Великого Бурлука. Чоловік – колишній співробітник лісгоспу. 

До окупації Куп’янського району фігурант працював майстром лісу ДП “Куп’янське лісове господарство”, уточнили правоохоронці. А після приходу ворога, акцентують у прокуратурі, – він почав добровільно працювати на росіян.

Фактично чоловік залишився обіймати однойменну посаду, проте вже у незаконно створеному на базі ДП “Куп’янське лісове господарство” підприємстві – “ГП «Купянское лесное хозяйство” Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области”. Колаборант виконував організаційно-розпорядчі обов’язки, керував роботою підлеглих йому працівників щодо заготівлі деревини, яка знаходилась на ділянках та складах лісництва і перебувала на балансі цього підприємства”, – пишуть правоохоронці.

Те, що підтримує ідеологію Кремля, підозрюваний не приховував, стверджують у прокуратурі. Про це він сам неодноразово заявляв у соцмережах.

“Він називав українських захисників “фашистами, которые скидывают на скорые снаряды с дронов”, – додали у прокуратурі.

Після деокупації Великого Бурлука їхати з населеного пункту фігурант не став – вирішив просто “залягти на дно”.

“Проте правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та затримали колаборанта. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, – уточнили силовики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 11:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Харківської облпрокуратури, судитимуть 53-річного мешканця Великого Бурлука. Чоловік – колишній співробітник лісгоспу. ".