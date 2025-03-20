Суд ждет еще одного поклонника «русского мира», подозревают работника лесхоза
По информации Харьковской облпрокуратуры, судить будут 53-летнего жителя Великого Бурлука. Мужчина – бывший сотрудник лесхоза.
До оккупации Купянского района фигурант работал мастером леса ГП «Купянское лесное хозяйство», уточнили правоохранители. А после прихода врага, акцентируют в прокуратуре, – он начал добровольно работать на россиян.
«Фактически мужчина остался занимать одноименную должность, однако уже в незаконно созданном на базе ГП «Купянское лесное хозяйство» предприятии — «ГП «Купянское лесное хозяйство» Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области». Коллаборант выполнял организационно-распорядительные обязанности, руководил работой подчиненных ему работников по заготовке древесины, которая находилась на участках и складах лесничества и находилась на балансе этого предприятия», – пишут правоохранители.
То, что поддерживает идеологию Кремля, подозреваемый не скрывал, утверждают в прокуратуре. Об этом он сам неоднократно заявлял в соцсетях.
«Он называл украинских защитников «фашистами, которые скидывают на «скорые» снаряды с дронов», – добавили в прокуратуре.
После деоккупации Великого Бурлука уезжать из населенного пункта фигурант не стал – решил просто «залечь на дно».
«Однако правоохранители собрали необходимую доказательную базу и задержали коллаборациониста. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – уточнили силовики.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, предатель, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 11:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Харьковской облпрокуратуры, судить будут 53-летнего жителя Великого Бурлука. Мужчина – бывший сотрудник лесхоза. ".