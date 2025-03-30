Майже 70 будинків пошкоджені у Харкові внаслідок атаки російських БпЛА (фото)

У Шевченківському та Холодногірському районах пошкоджені щонайменше 69 будівель внаслідок атаки БпЛА.

Про це повідомила Харківська міськрада.

У будинках вибиті 825 вікон у квартирах і 413 – у під’їздах. Фахівці вже закрили понад половину квартирних контурів.

Також комунальники з самого ранку прибирають прибудинкові території та обрізають пошкоджені внаслідок обстрілів дерева в приватному секторі Холодногірського та Шевченківського районів.

Увечері 29 березня Харків масовано атакували російські БПЛА. Внаслідок атаки двоє загиблих постраждали 35 людей, серед них дівчинка-підліток у тяжкому стані. Наразі у лікарнях перебувають семеро постраждалих після атаки на Харківщину.