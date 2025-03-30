Почти 70 домов повреждены в Харькове в результате атаки российских БпЛА (фото)

В Шевченковском и Холодногорском районах повреждены по меньшей мере 69 зданий в результате атаки БпЛА.

Об этом сообщил Харьковский горсовет.

В домах выбиты 825 окон в квартирах и 413 – в подъездах. Специалисты уже закрыли больше половины квартирных контуров.

Также коммунальщики с самого утра убирают придомовые территории и обрезают поврежденные в результате обстрелов деревья в частном секторе Холодногорского и Шевченковского районов.

Вечером 29 марта Харьков массированно атаковали российские БПЛА. В результате атаки двое погибших пострадали 35 человек, среди них девочка-подросток в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах находятся семеро пострадавших после атаки на Харьковщину.