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Почти 70 домов повреждены в Харькове в результате атаки российских БпЛА (фото)

Общество 18:28   30.03.2025
Оксана Якушко
Почти 70 домов повреждены в Харькове в результате атаки российских БпЛА (фото) Фото: ХГС

В Шевченковском и Холодногорском районах повреждены по меньшей мере 69 зданий в результате атаки БпЛА.

Об этом сообщил Харьковский горсовет.

В домах выбиты 825 окон в квартирах и 413 – в подъездах. Специалисты уже закрыли больше половины квартирных контуров.

Также коммунальщики с самого утра убирают придомовые территории и обрезают поврежденные в результате обстрелов деревья в частном секторе Холодногорского и Шевченковского районов.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Вечером 29 марта Харьков массированно атаковали российские БПЛА. В результате атаки двое погибших пострадали 35 человек, среди них девочка-подросток в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах находятся семеро пострадавших после атаки на Харьковщину.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 18:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шевченковском и Холодногорском районах повреждены по меньшей мере 69 зданий в результате атаки БпЛА.".