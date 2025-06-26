ОТУВ “Харків”: 20 КАБів запустили росіяни, було 263 удари по позиціях ЗСУ

Про те, як минула доба на лінії зіткнення на Харківщині, розповіли в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти здійснили 8 авіаударів із застосуванням 20 КАБів, також здійснили 263 обстріли, з них 7 з реактивних систем залпового вогню по позиціях захисників України. Ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців”, – пишуть у ЗСУ.

За добу Сили оборони ліквідували 83 військових РФ, а також знищили 131 одиницю озброєння ворога. Зокрема: п’ять артсистем, десять авто, 102 БпЛА, 94 укриття, два пункти управління безпілотниками, місце для зберігання боєприпасів та чотири стартові майданчики для запуску дронів.