ОТГВ «Харьков»: 20 КАБов запустили россияне, было 263 удара по позициям ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
О том, как прошли сутки на линии боестолкновения на Харьковщине, рассказали в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 8 авиаударов с применением 20 КАБов, также совершили 263 обстрела, из них 7 из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины. Враг восемь раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев», – сообщили в ВСУ.
За сутки Силы обороны ликвидировали 83 военных РФ, а также уничтожили 131 единицу вооружения врага. В частности: пять артсистем, десять авто, 102 БпЛА, 94 укрытия, два пункта управления беспилотниками, место для хранения боеприпасов и четыре стартовые площадки для запуска дронов.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 11:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на линии боестолкновения на Харьковщине, рассказали в ОТГВ «Харьков».".