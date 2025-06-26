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ОТГВ «Харьков»: 20 КАБов запустили россияне, было 263 удара по позициям ВСУ

Украина 11:20   26.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: 20 КАБов запустили россияне, было 263 удара по позициям ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О том, как прошли сутки на линии боестолкновения на Харьковщине, рассказали в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 8 авиаударов с применением 20 КАБов, также совершили 263 обстрела, из них 7 из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины. Враг восемь раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев», – сообщили в ВСУ.

За сутки Силы обороны ликвидировали 83 военных РФ, а также уничтожили 131 единицу вооружения врага. В частности: пять артсистем, десять авто, 102 БпЛА, 94 укрытия, два пункта управления беспилотниками, место для хранения боеприпасов и четыре стартовые площадки для запуска дронов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 11:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на линии боестолкновения на Харьковщине, рассказали в ОТГВ «Харьков».".