ОТГВ «Харьков»: 20 КАБов запустили россияне, было 263 удара по позициям ВСУ

О том, как прошли сутки на линии боестолкновения на Харьковщине, рассказали в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 8 авиаударов с применением 20 КАБов, также совершили 263 обстрела, из них 7 из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины. Враг восемь раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев», – сообщили в ВСУ.

За сутки Силы обороны ликвидировали 83 военных РФ, а также уничтожили 131 единицу вооружения врага. В частности: пять артсистем, десять авто, 102 БпЛА, 94 укрытия, два пункта управления беспилотниками, место для хранения боеприпасов и четыре стартовые площадки для запуска дронов.