ОТУВ “Харків”: 112 військових РФ ліквідували СОУ на півночі області
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої та втрати ворога повідомили у зведенні за 2 липня в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти нанесли 5 авіаційних ударів із застосуванням 6 КАБів і 26 НАРів, також здійснили 491 обстріл позицій наших військ, з них 62 удари дронами-камікадзе“, – уточнили СОУ.
На півночі Харківщини ЗСУ ліквідували 112 військових ЗС РФ, 55 з них – убиті. Крім того, знищили 84 одиниці озброєння та спецтехніки: артсистему, чотири авто, 75 БпЛА, 105 укриттів, три стартові майданчики для пуску безпілотників та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати ворога повідомили у зведенні за 2 липня в ОТУВ “Харків”.".