ОТУВ “Харків”: 112 військових РФ ліквідували СОУ на півночі області

Про бої та втрати ворога повідомили у зведенні за 2 липня в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти нанесли 5 авіаційних ударів із застосуванням 6 КАБів і 26 НАРів, також здійснили 491 обстріл позицій наших військ, з них 62 удари дронами-камікадзе“, – уточнили СОУ.

На півночі Харківщини ЗСУ ліквідували 112 військових ЗС РФ, 55 з них – убиті. Крім того, знищили 84 одиниці озброєння та спецтехніки: артсистему, чотири авто, 75 БпЛА, 105 укриттів, три стартові майданчики для пуску безпілотників та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.