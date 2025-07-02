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ОТУВ “Харків”: 112 військових РФ ліквідували СОУ на півночі області

Україна 11:55   02.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: 112 військових РФ ліквідували СОУ на півночі області Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та втрати ворога повідомили у зведенні за 2 липня в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби російські окупанти нанесли 5 авіаційних ударів із застосуванням 6 КАБів і 26 НАРів, також здійснили 491 обстріл позицій наших військ, з них 62 удари дронами-камікадзе“, – уточнили СОУ.

На півночі Харківщини ЗСУ ліквідували 112 військових ЗС РФ, 55 з них – убиті. Крім того, знищили 84 одиниці озброєння та спецтехніки: артсистему, чотири авто, 75 БпЛА, 105 укриттів, три стартові майданчики для пуску безпілотників та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Читайте також: Ворог активізувався на півночі Харківщини, зафіксували 16 боїв – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 11:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати ворога повідомили у зведенні за 2 липня в ОТУВ “Харків”.".