ОТГВ «Харьков»: 112 военных РФ ликвидировали СОУ на севере области

О боях и потерях врага сообщили в сводке за 2 июля в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 авиационных ударов с применением 6 КАБов и 26 НАРов, также произвели 491 обстрел позиций наших войск, из них 62 удара дронами-камикадзе», – уточнили СОУ.

На севере Харьковщины ВСУ ликвидировали 112 военных ВС РФ, 55 из них – убиты. Кроме того, уничтожили 84 единицы вооружения и спецтехники: артсистему, четыре авто, 75 БпЛА, 105 укрытий, три стартовые площадки для пуска беспилотников и место для хранения горюче-смазовчных материалов.