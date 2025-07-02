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ОТГВ «Харьков»: 112 военных РФ ликвидировали СОУ на севере области

Украина 11:55   02.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: 112 военных РФ ликвидировали СОУ на севере области Фото: Генштаб ВСУ

О боях и потерях врага сообщили в сводке за 2 июля в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 авиационных ударов с применением 6 КАБов и 26 НАРов, также произвели 491 обстрел позиций наших войск, из них 62 удара дронами-камикадзе», – уточнили СОУ.

На севере Харьковщины ВСУ ликвидировали 112 военных ВС РФ, 55 из них – убиты. Кроме того, уничтожили 84 единицы вооружения и спецтехники: артсистему, четыре авто, 75 БпЛА, 105 укрытий, три стартовые площадки для пуска беспилотников и место для хранения горюче-смазовчных материалов.

Читайте также: Враг активизировался на севере Харьковщины, зафиксировали 16 боев – Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях врага сообщили в сводке за 2 июля в ОТГВ «Харьков».".