Майже сотню військових ліквідували ЗСУ за добу на півночі області
Про втрати ворога та бої, які були за добу на півночі області, поінформували вранці 8 липня в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти нанесли: один ракетний удар та пять авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБів і 13 НАРів, також здійснили 649 обстрілів позицій наших військ, з них 117 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 91 особу, з них 41 – безповоротними”, – пишуть СОУ.
Крім того, українські захисники знищили 132 одиниці озброєння та військової техніки: дві артсистеми, 21 авто, 91 БпЛА, а також розбили 110 укриттів, місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів та шість стартових майданчиків для пусків безпілотників.
Читайте також: За добу ЗСУ відбили 21 атаку росіян на Харківщині – дані Генштабу
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, обстріли, ОТГВ "Харьков", харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Майже сотню військових ліквідували ЗСУ за добу на півночі області»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про втрати ворога та бої, які були за добу на півночі області, поінформували вранці 8 липня в ОТУВ “Харків”.".