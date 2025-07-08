Майже сотню військових ліквідували ЗСУ за добу на півночі області

Про втрати ворога та бої, які були за добу на півночі області, поінформували вранці 8 липня в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти нанесли: один ракетний удар та пять авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБів і 13 НАРів, також здійснили 649 обстрілів позицій наших військ, з них 117 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 91 особу, з них 41 – безповоротними”, – пишуть СОУ.

Крім того, українські захисники знищили 132 одиниці озброєння та військової техніки: дві артсистеми, 21 авто, 91 БпЛА, а також розбили 110 укриттів, місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів та шість стартових майданчиків для пусків безпілотників.