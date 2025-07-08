Почти сотню военных ликвидировали ВСУ за сутки на севере области
О потерях врага и боях, которые были за сутки на севере области, проинформировали утром 8 июля в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: один ракетный удар и пять авиационных ударов с применением восьми КАБов и 13 НАРов, также совершили 649 обстрелов позиций наших войск, из них 117 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг потерял 91 человек, из них 41 – безвозвратно», – пишут СОУ.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 132 единицы вооружения и военной техники: две артсистемы, 21 авто, 91 БпЛА, а также разбили 110 укрытий, место для хранения горюче-смазочных материалов и шесть стартовых площадок для пусков беспилотников.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, обстрелы, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях врага и боях, которые были за сутки на севере области, проинформировали утром 8 июля в ОТГВ «Харьков».".