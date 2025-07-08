Почти сотню военных ликвидировали ВСУ за сутки на севере области

О потерях врага и боях, которые были за сутки на севере области, проинформировали утром 8 июля в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: один ракетный удар и пять авиационных ударов с применением восьми КАБов и 13 НАРов, также совершили 649 обстрелов позиций наших войск, из них 117 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг потерял 91 человек, из них 41 – безвозвратно», – пишут СОУ.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 132 единицы вооружения и военной техники: две артсистемы, 21 авто, 91 БпЛА, а также разбили 110 укрытий, место для хранения горюче-смазочных материалов и шесть стартовых площадок для пусков беспилотников.