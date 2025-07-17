Довірливу жінку на Харківщині пограбували: чому впустила в дім

На Харківщині затримали чоловіка, який, ймовірно, пограбував літню жінку в Чугуївському районі.

Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали 14 липня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними копів, потерпіла сама відчинила двері та впустила в дім маловідомого чоловіка. Адже, напередодні він допомагав жінці занести сумки до оселі.

«Після цього чоловік, скориставшись довірою жінки, наступного дня пограбував її. Зловмисник вдарив потерпілу та відібрав у неї особисті речі, гаманець з грошима та документами», – зазначили у поліції.

Правоохоронці розшукали ймовірного грабіжника. Ним виявився 37-річний раніше судимий місцевий мешканець.

Чоловіку повідомили про підозру в грабежі. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.