Довірливу жінку на Харківщині пограбували: чому впустила в дім
На Харківщині затримали чоловіка, який, ймовірно, пограбував літню жінку в Чугуївському районі.
Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали 14 липня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними копів, потерпіла сама відчинила двері та впустила в дім маловідомого чоловіка. Адже, напередодні він допомагав жінці занести сумки до оселі.
«Після цього чоловік, скориставшись довірою жінки, наступного дня пограбував її. Зловмисник вдарив потерпілу та відібрав у неї особисті речі, гаманець з грошима та документами», – зазначили у поліції.
Правоохоронці розшукали ймовірного грабіжника. Ним виявився 37-річний раніше судимий місцевий мешканець.
Чоловіку повідомили про підозру в грабежі. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.
Читайте також: Чоловікові стало зле на вулиці в Харкові, він упав – і його пограбували
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: задержали, ограбили, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Довірливу жінку на Харківщині пограбували: чому впустила в дім»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 13:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали чоловіка, який, ймовірно, пограбував літню жінку в Чугуївському районі.".