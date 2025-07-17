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Довірливу жінку на Харківщині пограбували: чому впустила в дім

Суспільство 13:12   17.07.2025
Вікторія Яковенко
Довірливу жінку на Харківщині пограбували: чому впустила в дім Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині затримали чоловіка, який, ймовірно, пограбував літню жінку в Чугуївському районі.

Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали 14 липня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними копів, потерпіла сама відчинила двері та впустила в дім маловідомого чоловіка. Адже, напередодні він допомагав жінці занести сумки до оселі.

«Після цього чоловік, скориставшись довірою жінки, наступного дня пограбував її. Зловмисник вдарив потерпілу та відібрав у неї особисті речі, гаманець з грошима та документами», – зазначили у поліції.

Правоохоронці розшукали ймовірного грабіжника. Ним виявився 37-річний раніше судимий місцевий мешканець.

Чоловіку повідомили про підозру в грабежі. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.

женщину ограбили на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 13:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали чоловіка, який, ймовірно, пограбував літню жінку в Чугуївському районі.".