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Доверчивую женщину на Харьковщине ограбили: почему впустила в дом

Общество 13:12   17.07.2025
Виктория Яковенко
Доверчивую женщину на Харьковщине ограбили: почему впустила в дом Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине задержали мужчину, который, вероятно, ограбил пожилую женщину в Чугуевском районе.

Сообщения об инциденте правоохранители получили 14 июля, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным копов, потерпевшая сама открыла дверь и впустила в дом малоизвестного мужчину. Ведь накануне он помогал женщине занести сумки в жилье.

«После этого мужчина, воспользовавшись доверием женщины, на следующий день ограбил ее. Злоумышленник ударил потерпевшую и отобрал у нее личные вещи, кошелек с деньгами и документами», — отметили в полиции.

Правоохранители разыскали предполагаемого грабителя. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель.

Мужчине сообщили о подозрении в грабеже. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

женщину ограбили на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 13:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали мужчину, который, вероятно, ограбил пожилую женщину в Чугуевском районе.".