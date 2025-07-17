Доверчивую женщину на Харьковщине ограбили: почему впустила в дом
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине задержали мужчину, который, вероятно, ограбил пожилую женщину в Чугуевском районе.
Сообщения об инциденте правоохранители получили 14 июля, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным копов, потерпевшая сама открыла дверь и впустила в дом малоизвестного мужчину. Ведь накануне он помогал женщине занести сумки в жилье.
«После этого мужчина, воспользовавшись доверием женщины, на следующий день ограбил ее. Злоумышленник ударил потерпевшую и отобрал у нее личные вещи, кошелек с деньгами и документами», — отметили в полиции.
Правоохранители разыскали предполагаемого грабителя. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель.
Мужчине сообщили о подозрении в грабеже. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: задержали, ограбили, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали мужчину, который, вероятно, ограбил пожилую женщину в Чугуевском районе.".