За роботу поліцейським на боці РФ судитимуть мешканця Куп’янська
Про те, що обвинувальний акт щодо 42-річного жителя Куп’янська передали до суду, пишуть у Харківській облпрокуратурі.
“Слідством встановлено, що у період тимчасової окупації м. Куп’янськ з червня по вересень 2022 року обвинувачений, умисно погодився на пропозицію представників країни-агресора та добровільно зайняв «посаду» виконуючого обов’язки оперуповноваженого у так званому Управлінні внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, зазначили у прокуратурі.
За даними слідства, основними обов’язками чоловіка на цій посаді стала перевірка обігу зброї, наркотиків, а також забезпечення громадського порядку.
“Таким чином він сприяв створенню та діяльності незаконного правоохоронного органу держави-агресора, чим умисно вчинив дії на шкоду суверенітету та державній безпеці України”, – наголосили правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 11:45;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "О том, что обвинительный акт, касаемо 42-летнего жителя Купянска, передали в суд, пишут в Харьковской облпрокуратуре.".