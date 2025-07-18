За роботу поліцейським на боці РФ судитимуть мешканця Куп’янська

Про те, що обвинувальний акт щодо 42-річного жителя Куп’янська передали до суду, пишуть у Харківській облпрокуратурі.

“Слідством встановлено, що у період тимчасової окупації м. Куп’янськ з червня по вересень 2022 року обвинувачений, умисно погодився на пропозицію представників країни-агресора та добровільно зайняв «посаду» виконуючого обов’язки оперуповноваженого у так званому Управлінні внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, основними обов’язками чоловіка на цій посаді стала перевірка обігу зброї, наркотиків, а також забезпечення громадського порядку.

“Таким чином він сприяв створенню та діяльності незаконного правоохоронного органу держави-агресора, чим умисно вчинив дії на шкоду суверенітету та державній безпеці України”, – наголосили правоохоронці.