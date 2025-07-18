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За роботу поліцейським на боці РФ судитимуть мешканця Куп’янська

Події 11:45   18.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
За роботу поліцейським на боці РФ судитимуть мешканця Куп’янська

Про те, що обвинувальний акт щодо 42-річного жителя Куп’янська передали до суду, пишуть у Харківській облпрокуратурі.

“Слідством встановлено, що у період тимчасової окупації м. Куп’янськ з червня по вересень 2022 року обвинувачений, умисно погодився на пропозицію представників країни-агресора та добровільно зайняв «посаду» виконуючого обов’язки оперуповноваженого у так званому Управлінні внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, основними обов’язками чоловіка на цій посаді стала перевірка обігу зброї, наркотиків, а також забезпечення громадського порядку.

“Таким чином він сприяв створенню та діяльності незаконного правоохоронного органу держави-агресора, чим умисно вчинив дії на шкоду суверенітету та державній безпеці України”, – наголосили правоохоронці.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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Ви читали новину: «За роботу поліцейським на боці РФ судитимуть мешканця Куп’янська»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 11:45;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "О том, что обвинительный акт, касаемо 42-летнего жителя Купянска, передали в суд, пишут в Харьковской облпрокуратуре.".