За работу полицейским на стороне РФ будут судить жителя Купянска
О том, что обвинительный акт, касаемо 42-летнего жителя Купянска, передали в суд, пишут в Харьковской облпрокуратуре.
«Следствием установлено, что в период временной оккупации г. Купянск с июня по сентябрь 2022 года обвиняемый, умышленно согласился на предложение представителей страны-агрессора и добровольно занял «должность» исполняющего обязанности оперуполномоченного в так называемом Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», – уточнили в прокуратуре.
По данным следствия, основными обязанностями мужчина на этой должности стала проверка оборота оружия, наркотиков, а также обеспечение общественного порядка.
«Таким образом он способствовал созданию и деятельности незаконного правоохранительного органа государства-агрессора, чем умышленно совершил действия в ущерб суверенитету и государственной безопасности Украины», – акцентировали правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, правоохранители, предатель, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что обвинительный акт, касаемо 42-летнего жителя Купянска, передали в суд, пишут в Харьковской облпрокуратуре.".