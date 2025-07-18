За работу полицейским на стороне РФ будут судить жителя Купянска

О том, что обвинительный акт, касаемо 42-летнего жителя Купянска, передали в суд, пишут в Харьковской облпрокуратуре.

«Следствием установлено, что в период временной оккупации г. Купянск с июня по сентябрь 2022 года обвиняемый, умышленно согласился на предложение представителей страны-агрессора и добровольно занял «должность» исполняющего обязанности оперуполномоченного в так называемом Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», – уточнили в прокуратуре.

По данным следствия, основными обязанностями мужчина на этой должности стала проверка оборота оружия, наркотиков, а также обеспечение общественного порядка.

«Таким образом он способствовал созданию и деятельности незаконного правоохранительного органа государства-агрессора, чем умышленно совершил действия в ущерб суверенитету и государственной безопасности Украины», – акцентировали правоохранители.