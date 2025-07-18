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За работу полицейским на стороне РФ будут судить жителя Купянска

Происшествия 11:45   18.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
За работу полицейским на стороне РФ будут судить жителя Купянска

О том, что обвинительный акт, касаемо 42-летнего жителя Купянска, передали в суд, пишут в Харьковской облпрокуратуре.

«Следствием установлено, что в период временной оккупации г. Купянск с июня по сентябрь 2022 года обвиняемый, умышленно согласился на предложение представителей страны-агрессора и добровольно занял «должность» исполняющего обязанности оперуполномоченного в так называемом Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», – уточнили в прокуратуре.

По данным следствия, основными обязанностями мужчина на этой должности стала проверка оборота оружия, наркотиков, а также обеспечение общественного порядка.

«Таким образом он способствовал созданию и деятельности незаконного правоохранительного органа государства-агрессора, чем умышленно совершил действия в ущерб суверенитету и государственной безопасности Украины», – акцентировали правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 11:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что обвинительный акт, касаемо 42-летнего жителя Купянска, передали в суд, пишут в Харьковской облпрокуратуре.".