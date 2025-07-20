П’ятеро дітей, яких повернули в Україну з РФ, – брати і сестри з Харківщини

П’ятьох дітей, які народилися та виросли у Лозівському районі Харківської області, повернули в Україну з РФ.

“У перші дні війни вони були на території Харківщини, яку ворог стрімко окупував. Знадобилися роки, щоб повернути рідних братів та сестер в Україну“, – повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець інформував, що всього в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA за посередництва Катару в Україну з Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути 11 дітей. Найменшій дитині – 10 років, найстаршій – 17.

“Нам вдалося повернути п’ятьох дітей з однієї сім’ї. Батьки дітей були позбавлені батьківських прав, а опікун під час активних бойових дій в їхньому регіоні вивіз неповнолітніх до РФ. Певний час про долю дітей не було відомо нічого. Проте згодом вони вийшли на контакт зі своєю сестрою в Україні та повідомили, що хочуть повернутися додому. Велика родина возз’єдналася!” – написав Лубінець.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома вже 1453 дитини з ТОТ та РФ, додав омбудсмен.