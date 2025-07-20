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Пятеро детей, которых вернули в Украину из РФ, — братья и сестры с Харьковщины

Общество 10:25   20.07.2025
Елена Нагорная
Пятеро детей, которых вернули в Украину из РФ, — братья и сестры с Харьковщины

Пятерых детей, которые родились и выросли в Лозовском районе Харьковской области, вернули в Украину из РФ.

«В первые дни войны они были на территории Харьковщины, которую враг стремительно оккупировал. Понадобились годы, чтобы вернуть родных братьев и сестер в Украину», — сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец информировал, что всего в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA при посредничестве Катара в Украину из России и временно оккупированных территорий удалось вернуть 11 детей. Самому маленькому ребенку — 10 лет, самому старшему — 17.

«Нам удалось вернуть пятерых детей из одной семьи. Родители детей были лишены родительских прав, а опекун во время активных боевых действий в их регионе вывез несовершеннолетних в РФ. Некоторое время о судьбе детей не было известно ничего. Однако впоследствии они вышли на контакт со своей сестрой в Украине и сообщили, что хотят вернуться домой. Большая семья воссоединилась!» — написал Лубинец.

Всего с начала полномасштабного вторжения дома уже 1453 ребенка из ВОТ и РФ, добавил омбудсмен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятерых детей, которые родились и выросли в Лозовском районе Харьковской области, вернули в Украину из РФ.".