Мешканців Харкова попередили про небезпеку газовики
У соцмережах розповсюджують додаток для передачі показань лічильників газу та оплати послуг, але “Газмережі” Харкова не мають до нього відношення.
“Споживачі газу м. Харків — будьте уважні! У соцмережах продовжує ширитися інформація, яка пропонує реєструватися в сторонньому мобільному застосунку для передачі показань лічильника газу, оплати за газові послуги тощо. Уважно перевіряйте, кому ви надаєте свої дані та будьте обережними!” – прокоментували у Харківській міській філії “Газмережі”.
Газовики наголосили, що в Харкові підприємство, яке приймає показання лічильників газу, – це “Газмережі”. І передачу показань, і платежі, й управління особовим рахунком потрібно проводити тільки через офіційні послуги.
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У компанії нагадали всі свої справжні адреси та сервіси:
🔹 Особистий кабінет: https://my.grmu.com.ua/
🔹 Сайт: https://khm.grmu.com.ua/
🔹 Фейсбук: https://www.facebook.com/khm.grmu/
🔹 Телеграм: https://t.me/khm_grmu
“Не переходьте за сумнівними посиланнями! Не передавайте персональні дані третім особам!” – закликали газовики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, Газсети, новини Харкова, приложение;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 16:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соцмережах розповсюджують додаток для передачі показань лічильників газу та оплати послуг, але “Газмережі” Харкова не мають до нього відношення".