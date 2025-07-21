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Мешканців Харкова попередили про небезпеку газовики

Суспільство 16:25   21.07.2025
Оксана Горун
Мешканців Харкова попередили про небезпеку газовики

У соцмережах розповсюджують додаток для передачі показань лічильників газу та оплати послуг, але “Газмережі” Харкова не мають до нього відношення.

Споживачі газу м. Харків — будьте уважні! У соцмережах продовжує ширитися інформація, яка пропонує реєструватися в сторонньому мобільному застосунку для передачі показань лічильника газу, оплати за газові послуги тощо. Уважно перевіряйте, кому ви надаєте свої дані та будьте обережними!” – прокоментували у Харківській міській філії “Газмережі”.

Газовики наголосили, що в Харкові підприємство, яке приймає показання лічильників газу, – це “Газмережі”. І передачу показань, і платежі, й управління особовим рахунком потрібно проводити тільки через офіційні послуги.

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У компанії нагадали всі свої справжні адреси та сервіси:

🔹 Особистий кабінет: https://my.grmu.com.ua/
🔹 Сайт: https://khm.grmu.com.ua/
🔹 Фейсбук: https://www.facebook.com/khm.grmu/
🔹 Телеграм: https://t.me/khm_grmu

“Не переходьте за сумнівними посиланнями! Не передавайте персональні дані третім особам!” – закликали газовики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 16:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соцмережах розповсюджують додаток для передачі показань лічильників газу та оплати послуг, але “Газмережі” Харкова не мають до нього відношення".