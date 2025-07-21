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Жителей Харькова предупредили об опасности газовики

Общество 16:25   21.07.2025
Оксана Горун
Жителей Харькова предупредили об опасности газовики

В соцсетях распространяют приложение для передачи показаний счетчиков газа и оплаты услуг, но «Газсети» Харькова не имеют к нему отношения.

«Потребители газа в Харькове — будьте осторожны! В социальных сетях продолжает распространяться информация, предлагающая зарегистрироваться в стороннем мобильном приложении для передачи показаний счетчиков газа, оплаты услуг по газоснабжению и т. д. Внимательно проверяйте, кому вы предоставляете свои данные, и будьте осторожны!» — прокомментировали в Харьковском городском филиале «Газсети».

Газовики подчеркнули, что в Харькове предприятие, которое принимает показания счетчиков газа — это «Газсети». И передачу показаний, и платежи, и управление лицевым счетом необходимо производить только через официальные сервисы.

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В компании напомнили все свои настоящие адреса и сервисы:

🔹 Личный кабинет: https://my.grmu.com.ua/
🔹 Сайт: https://khm.grmu.com.ua/
🔹 Фейсбук: https://www.facebook.com/khm.grmu/
🔹 Телеграм: https://t.me/khm_grmu

«Не переходите по сомнительным ссылкам! Не передавайте персональные данные третьим лицам!» — призвали газовики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 16:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях распространяют приложение для передачи показаний счетчиков газа и оплаты услуг, но «Газсети» Харькова не имеют к нему отношения".