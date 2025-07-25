Удару реактивним боєприпасом по селу під Харковом завдала армія РФ (фото)

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про ракетний удар по селу Безруки. Це сталося об 11:25 25 липня.

“Сьогодні об 11:25 окупанти вдарили по приватній забудові села Безруки, пошкодивши три будинки, господарчі споруди та цивільну автівку. Люди, які у цей час перебували вдома, дивом не постраждали. На місці події сталася незначна пожежа, яку вони швидко загасити власноруч. За попередньою інформацією, удар було завдано реактивний боєприпасом. Наразі фахівці відповідних служб встановлюють його тип“, – написав Задоренко.

Нагадаємо, об 11:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що КАБ летить у бік Харкова. Близько 11:28 пролунав вибух. Мер міста поінформував про «приліт» в Індустріальному районі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 12 постраждалих, чотирьох госпіталізували. Троє людей можуть перебувати під завалами.