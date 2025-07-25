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Удару реактивним боєприпасом по селу під Харковом завдала армія РФ (фото)

Події 14:10   25.07.2025
Оксана Горун
Удару реактивним боєприпасом по селу під Харковом завдала армія РФ (фото)

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про ракетний удар по селу Безруки. Це сталося об 11:25 25 липня.

Сьогодні об 11:25 окупанти вдарили по приватній забудові села Безруки, пошкодивши три будинки, господарчі споруди та цивільну автівку. Люди, які у цей час перебували вдома, дивом не постраждали. На місці події сталася незначна пожежа, яку вони швидко загасити власноруч. За попередньою інформацією, удар було завдано реактивний боєприпасом. Наразі фахівці відповідних служб встановлюють його тип“, – написав Задоренко.

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Нагадаємо, об 11:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що КАБ летить у бік Харкова. Близько 11:28 пролунав вибух.  Мер міста поінформував про «приліт» в Індустріальному районіНачальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 12 постраждалих, чотирьох госпіталізували. Троє людей можуть перебувати під завалами.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Удару реактивним боєприпасом по селу під Харковом завдала армія РФ (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 14:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про ракетний удар по селу Безруки. Це сталося об 11:25 25 липня".