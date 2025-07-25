Удару реактивним боєприпасом по селу під Харковом завдала армія РФ (фото)
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про ракетний удар по селу Безруки. Це сталося об 11:25 25 липня.
“Сьогодні об 11:25 окупанти вдарили по приватній забудові села Безруки, пошкодивши три будинки, господарчі споруди та цивільну автівку. Люди, які у цей час перебували вдома, дивом не постраждали. На місці події сталася незначна пожежа, яку вони швидко загасити власноруч. За попередньою інформацією, удар було завдано реактивний боєприпасом. Наразі фахівці відповідних служб встановлюють його тип“, – написав Задоренко.
Читайте також: Нову зброю РФ випробували на Харкові — Терехов про наслідки (відео)
Нагадаємо, об 11:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що КАБ летить у бік Харкова. Близько 11:28 пролунав вибух. Мер міста поінформував про «приліт» в Індустріальному районі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 12 постраждалих, чотирьох госпіталізували. Троє людей можуть перебувати під завалами.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Безруки, дергачевская громада, задоренко, новини Харкова, прилет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удару реактивним боєприпасом по селу під Харковом завдала армія РФ (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 14:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про ракетний удар по селу Безруки. Це сталося об 11:25 25 липня".