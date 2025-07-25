Удар реактивным боеприпасом по селу под Харьковом нанесла армия РФ (фото)
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о ракетном ударе по селу Безруки. Это случилось в 11:25 25 июля.
«Сегодня в 11:25 оккупанты ударили по частной застройке села Безруки, повредив три дома, хозяйственные постройки и гражданский автомобиль. Люди, которые в это время находились дома, чудом не пострадали. На месте происшествия произошел незначительный пожар, который они быстро потушили собственноручно. По предварительной информации, удар был нанесен реактивным боеприпасом. В настоящее время специалисты соответствующих служб устанавливают его тип», — написал Задоренко.
Читайте также: Новое оружие РФ испытали на Харькове — Терехов о последствиях (видео)
Напомним, в11:24 Воздушные силы ВСУ сообщили, что КАБ летит в сторону Харькова. Около 11:28 раздался взрыв. Мэр города проинформировал о «прилете» по Индустриальному району. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о 12 пострадавших, четверых госпитализировали. Трое людей могут быть под завалами.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Безруки, дергачевская громада, задоренко, новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар реактивным боеприпасом по селу под Харьковом нанесла армия РФ (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 14:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о ракетном ударе по селу Безруки. Это случилось в 11:25 25 июля".