Удар реактивным боеприпасом по селу под Харьковом нанесла армия РФ (фото)

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о ракетном ударе по селу Безруки. Это случилось в 11:25 25 июля.

«Сегодня в 11:25 оккупанты ударили по частной застройке села Безруки, повредив три дома, хозяйственные постройки и гражданский автомобиль. Люди, которые в это время находились дома, чудом не пострадали. На месте происшествия произошел незначительный пожар, который они быстро потушили собственноручно. По предварительной информации, удар был нанесен реактивным боеприпасом. В настоящее время специалисты соответствующих служб устанавливают его тип», — написал Задоренко.

Напомним, в11:24 Воздушные силы ВСУ сообщили, что КАБ летит в сторону Харькова. Около 11:28 раздался взрыв. Мэр города проинформировал о «прилете» по Индустриальному району. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о 12 пострадавших, четверых госпитализировали. Трое людей могут быть под завалами.