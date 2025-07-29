Вісім пожеж у лісах намагаються загасити рятувальники – причини займань

За добу рятувальники виїжджали гасити 42 пожежі, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

При цьому 11 загорянь почалися через російські обстріли. Горіло в Ізюмському, Куп’янському та Лозівському районах.

“Одна з пожеж сухої трави, яку спричинив ворожий обстріл у селі Куньє Ізюмського району, перекинулась на приватні домоволодіння, на пшеничне поле. Загалом горіло 5 га сухостою, 12 га пшениці на корені, а також 2 приватні господарчі споруди загальною площею близько 20 м кв. Загальна площа лісових пожеж, які нещадно спалює ворог, склала понад 45 га”, – пишуть у ДСНС.

При цьому вісім загорянь на території лісових господарств пожежники досі намагаються загасити.