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Вісім пожеж у лісах намагаються загасити рятувальники – причини займань

Події 09:05   29.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вісім пожеж у лісах намагаються загасити рятувальники – причини займань

За добу рятувальники виїжджали гасити 42 пожежі, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

При цьому 11 загорянь почалися через російські обстріли. Горіло в Ізюмському, Куп’янському та Лозівському районах.

Одна з пожеж сухої трави, яку спричинив ворожий обстріл у селі Куньє Ізюмського району, перекинулась на приватні домоволодіння, на пшеничне поле. Загалом горіло 5 га сухостою, 12 га пшениці на корені, а також 2 приватні господарчі споруди загальною площею близько 20 м кв. Загальна площа лісових пожеж, які нещадно спалює ворог, склала понад 45 га”, – пишуть у ДСНС.

При цьому вісім загорянь на території лісових господарств пожежники досі намагаються загасити.

Читайте також: Двоє загиблих, один поранений – наслідки обстрілів Харківської області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Вісім пожеж у лісах намагаються загасити рятувальники – причини займань»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 09:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу рятувальники виїжджали гасити 42 пожежі, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області.".