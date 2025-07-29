Восемь пожаров в лесах пытаются потушить спасатели – причины возгораний
За сутки спасатели выезжали тушить 42 пожара, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
При этом 11 возгораний начались из-за российских обстрелов. Горело в Изюмском, Купянском и Лозовском районах.
«Один из пожаров сухой травы, вызванный вражеским обстрелом в селе Кунье Изюмского района, перекинулся на частные домовладения, на пшеничное поле. В целом горело 5 га сухостоя, 12 га пшеницы на корню, а также 2 частных хозяйственных сооружения общей площадью около 20 м кв. Общая площадь лесных пожаров, которые нещадно сжигает враг, составила более 45 га», – пишут в ГСЧС.
При этом восемь возгораний на территории лесных хозяйств пожарные до сих пор пытаются потушить.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 09:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки спасатели выезжали тушить 42 пожара, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".