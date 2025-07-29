Восемь пожаров в лесах пытаются потушить спасатели – причины возгораний

За сутки спасатели выезжали тушить 42 пожара, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

При этом 11 возгораний начались из-за российских обстрелов. Горело в Изюмском, Купянском и Лозовском районах.

«Один из пожаров сухой травы, вызванный вражеским обстрелом в селе Кунье Изюмского района, перекинулся на частные домовладения, на пшеничное поле. В целом горело 5 га сухостоя, 12 га пшеницы на корню, а также 2 частных хозяйственных сооружения общей площадью около 20 м кв. Общая площадь лесных пожаров, которые нещадно сжигает враг, составила более 45 га», – пишут в ГСЧС.

При этом восемь возгораний на территории лесных хозяйств пожарные до сих пор пытаются потушить.