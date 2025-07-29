Забив односельців дерев’яною палицею: що сталося у Будах

Події відбулися 27 липня у Будах – селищі Харківського району, уточнюють у ГУ НП України у Харківській області.

“Між 40-річним місцевим мешканцем та двома чоловіками віком 51 та 60 років виникла сварка, яка переросла в бійку. Попередньо, конфлікт стався через те, що односельці проникли на територію приватного домоволодіння 40-річного чоловіка”, – пишуть копи.

Підозрюваний вдарив опонентів дерев’яною палицею по голові та тулубу. 51-річному чоловіку він завдав смертельних травм – постраждалий помер по дорозі до лікарні, іншого постраждалого госпіталізували з численними травмами.

На місці вже працювали поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці вже вилучили докази та відкрили кримінальне провадження.

“40-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – додали в поліції.