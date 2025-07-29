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Забив односельців дерев’яною палицею: що сталося у Будах

Події 11:10   29.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Забив односельців дерев’яною палицею: що сталося у Будах

Події відбулися 27 липня у Будах – селищі Харківського району, уточнюють у ГУ НП України у Харківській області. 

“Між 40-річним місцевим мешканцем та двома чоловіками віком 51 та 60 років виникла сварка, яка переросла в бійку. Попередньо, конфлікт стався через те, що односельці проникли на територію приватного домоволодіння 40-річного чоловіка”, – пишуть копи.

Підозрюваний вдарив опонентів дерев’яною палицею по голові та тулубу. 51-річному чоловіку він завдав смертельних травм – постраждалий помер по дорозі до лікарні, іншого постраждалого госпіталізували з численними травмами.

На місці вже працювали поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці вже вилучили докази та відкрили кримінальне провадження.

“40-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 11:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "События произошли 27 июля в Будах – поселке Харьковсковского района, уточняют в ГУ НП Украины в Харьковской области. ".