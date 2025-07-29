Забил односельчан деревянной палкой: что произошло в Будах
События произошли 27 июля в Будах – поселке Харьковсковского района, уточняют в ГУ НП Украины в Харьковской области.
«Между 40-летним местным жителем и двумя мужчинами в возрасте 51 и 60 лет возникла ссора, которая переросла в драку. Предварительно конфликт произошел из-за того, что односельчане проникли на территорию частного домовладения 40-летнего мужчины», – пишут копы.
Подозреваемые ударил оппонентов деревянной по голове и туловищу. 51-летнему мужчине он нанес смертельные травмы – пострадавший умер по дороге в больницу, другого пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.
На месте уже работали полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители уже изъяли доказательства и отрыли уголовное производство.
«40-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей», – добавили в полиции.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: копы, полиция, убийство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 11:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События произошли 27 июля в Будах – поселке Харьковсковского района, уточняют в ГУ НП Украины в Харьковской области. ".