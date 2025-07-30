Тролейбуси не ходитимуть завтра пів дня в одному з районів Харкова

Завтра, 31 липня, з 10:00 до 14:00 тролейбуси не ходитимуть через аварійний ремонт контактної мережі, повідомляє Харківська міськрада.

Тролейбуси не будуть ходити по вул. Плановій, вул. Семінарській, вул. Великій Гончарівській, бул. Гончарівському, вул. Зброярській, вул. Коцарській, вул. Благовіщенській

У цей час тролейбус №11 ходитиме так: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «Вул. Новий Побут».

Також у цей час тимчасовий автобус возитиме пасажирів за маршрутом: майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – майдан Благовіщенський – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції.