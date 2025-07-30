Троллейбусы не будут ходить завтра полдня в одном из районов Харькова
Завтра, 31 июля, с 10:00 до 14:00 троллейбусы не будут ходить из-за аварийного ремонта контактной сети, сообщает Харьковский горсовет.
Троллейбусы не будут ходить по ул. Плановой, ул. Семинарской, ул. Большой Гончаровской, бул. Гончаровскому, ул. Зброярской, ул. Коцарской, ул. Благовещенской и пл. Благовещенской.
В это время троллейбус №11 будет ходить так: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Холодногорская – разворотный круг «Ул. Новый Быт».
Также в это время временный автобус будет возить пассажиров по такому маршруту: пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская – пл. Благовещенская – ул. Коцарская – ул. Зброярская – бул. Гончаровский – ул. Большая Гончаровская – ул. Семинарская – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – бул. Гончаровский – ул. Зброярская – ул. Благовещенская – пл. Благовещенская – пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Ярмарочный – пл. Конституции.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: транспорт, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 17:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 31 июля, с 10:00 до 14:00 троллейбусы не будут ходить из-за аварийного ремонта контактной сети, сообщает Харьковский горсовет.".