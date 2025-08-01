Вночі від 14, вдень – до 32: прогноз погоди в Харкові та області на 2 серпня

У суботу, 2 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 16 до 18 градусів, вдень – від 28 до 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 14 до 19 градусів, денна – від 27 до 32.

Вітер північний – 5-10 м/с.

Нагадаємо, 31 липня мер Ігор Терехов повідомив, що в Харкові «майже повністю» подолали наслідки найпотужнішого за 30 років буревію. Стихія залишила після себе тисячі повалених дерев і сотні зірваних дахів. Пів місяця в місті працювали тисячі комунальників, рятувальників і волонтерів. Вони розчищали завали з гілок, розпилювали повалені дерева, лагодили обірвані електропроводи й розбиті дахи.