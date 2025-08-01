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Ночью от 14, днем — до 32: прогноз погоды в Харькове и области на 2 августа

Погода 19:52   01.08.2025
Елена Нагорная
Ночью от 14, днем — до 32: прогноз погоды в Харькове и области на 2 августа

В субботу, 2 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 16 до 18 градусов, днем – от 28 до 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 14 до 19 градусов, дневная – от 27 до 32.

Ветер северный – 5-10 м/с.

Напомним, 31 июля мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове «почти полностью» преодолели последствия самого мощного за 30 лет урагана. Стихия оставила за собой тысячи поваленных деревьев и сотни сорванных крыш. Полмесяца в городе трудились тысячи коммунальщиков, спасателей и волонтеров. Они расчищали завалы из веток, распиливали упавшие деревья, чинили оборванные электропровода и разбитые кровли.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 19:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 2 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".