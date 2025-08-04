У СОУ на Харківщині є мобільні роботи, у ЗС РФ – антидронові плащі
Про інновації, які застосовують на Куп’янському напрямку захисники та супротивник, розповів в етері національного телемарафону «Тамік» – командир 2-ї розвідроти 151-го батальйону.
“Працюють дрони, працюють наземні станції (українські – ред.). Інколи вже не потрібно відправляти особовий склад для того, щоб винести пораненого. Можна туди відправити наземну роботизовану систему, яка підійде і забере військовослужбовця. А так само нові дрони, які виявляють саме противника, вони реагують саме на рух”, – зазначив оборонець.
Він розповів, що військові РФ застосовують дрони на оптоволокні та антидронові плащі.
“Вони приховують силует, саме тепловізійний силует людей, тому ми далі підтримуємо дронами, шукаємо, так само наші люди це все спостерігають. Дрони – наше все”, – додав Тамік.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про інновації, які застосовують на Куп’янському напрямку захисники та супротивник, розповів в етері національного телемарафону «Тамік» – командир 2-ї розвідроти 151-го батальйону.".