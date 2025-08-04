Live
  • Пн 04.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.76
  • EUR 47.64

У СОУ на Харьковщине есть мобильные роботы, у ВС РФ — антидроновые плащи

Фронт 20:21   04.08.2025
Елена Нагорная
У СОУ на Харьковщине есть мобильные роботы, у ВС РФ — антидроновые плащи Скриншот

Об инновациях, которые применяют на Купянском направлении защитники и противник, рассказал в эфире национального телемарафона «Тамик» — командир 2-й разведроты 151-го батальона.

«Работают дроны, работают наземные станции (украинские — ред.). Иногда уже не нужно отправлять личный состав для того, чтобы вынести раненого. Можно туда отправить наземную роботизированную систему, которая подойдет и заберет военнослужащего. А также новые дроны, которые обнаруживают противника, они реагируют именно на движение», — отметил защитник.

Он рассказал, что военные РФ, в свою очередь, применяют дроны на оптоволокне и антидроновые плащи.

«Они скрывают силуэт, именно тепловизионный силуэт людей, поэтому мы продолжаем поддерживать дронами, ищем, также наши люди все это наблюдают. Дроны — наше все», — добавил Тамик.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: На прошлой неделе Харьков атаковали только дроны, чем били по области

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное 4 августа: что с «Гоптовкой», приезд Зеленского
Новости Харькова — главное 4 августа: что с «Гоптовкой», приезд Зеленского
04.08.2025, 20:03
Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии
Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии
01.08.2025, 21:51
Зеленский на Харьковщине встречался с защитниками Липцев и Волчанска (видео)
Зеленский на Харьковщине встречался с защитниками Липцев и Волчанска (видео)
04.08.2025, 17:51
15 млн грн долга за ТЭЦ на Харьковщине: прокуратура обратилась в суд, детали
15 млн грн долга за ТЭЦ на Харьковщине: прокуратура обратилась в суд, детали
04.08.2025, 12:35
Зеленский в Харькове посетил раненых воинов (видео)
Зеленский в Харькове посетил раненых воинов (видео)
04.08.2025, 16:25
Зеленский в Харькове сделал заявление о бронировании для прифронтового бизнеса
Зеленский в Харькове сделал заявление о бронировании для прифронтового бизнеса
04.08.2025, 20:53

Новости по теме:

13:39
РФ начала бросать на штурм женщин: фиксируют ли их на Купянском направлении
08:23
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
10:30
Жителей Купянщины призывают не ждать момента «когда помочь будет невозможно»
17:14
Армия РФ атаковала в сторону Липцев — Генштаб о ситуации на фронте
16:45
Генштаб о ситуации на Харьковщине: продолжаются три боя, РФ била КАБами

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «У СОУ на Харьковщине есть мобильные роботы, у ВС РФ — антидроновые плащи»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 20:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об инновациях, которые применяют на Купянском направлении защитники и противник, рассказал в эфире национального телемарафона «Тамик» — командир 2-й разведроты 151-го батальона.".