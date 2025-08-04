У СОУ на Харьковщине есть мобильные роботы, у ВС РФ — антидроновые плащи

Об инновациях, которые применяют на Купянском направлении защитники и противник, рассказал в эфире национального телемарафона «Тамик» — командир 2-й разведроты 151-го батальона.

«Работают дроны, работают наземные станции (украинские — ред.). Иногда уже не нужно отправлять личный состав для того, чтобы вынести раненого. Можно туда отправить наземную роботизированную систему, которая подойдет и заберет военнослужащего. А также новые дроны, которые обнаруживают противника, они реагируют именно на движение», — отметил защитник.

Он рассказал, что военные РФ, в свою очередь, применяют дроны на оптоволокне и антидроновые плащи.

«Они скрывают силуэт, именно тепловизионный силуэт людей, поэтому мы продолжаем поддерживать дронами, ищем, также наши люди все это наблюдают. Дроны — наше все», — добавил Тамик.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»