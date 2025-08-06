Дощ, гроза, місцями град і шквали: погода в Харкові та області на 7 серпня
У четвер, 7 серпня, у Харкові та області вируватиме негода.
У Харкові вночі без опадів, термометри покажуть від 17 до 19 градусів. Вранці та вдень – короткочасний дощ із грозою, температура – від 23 до 25 градусів, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі місцями невеликий короткочасний дощ із грозою, температура – від 15 до 20 градусів. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквали, термометри показуватимуть від 23 до 28.
Вітер вночі південний – 3-8 м/с, вдень північно-західний – 7-12 м/с.
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Раніше Регіональний центр з гідрометеорології підбив підсумки липня у Харківській області та повідомив, як погода вплинула на врожай. Так, умови протягом другого місяця літа були несприятливими для зростання, розвитку та формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 19:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 7 серпня, у Харкові та області вируватиме негода.".