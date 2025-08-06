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Дощ, гроза, місцями град і шквали: погода в Харкові та області на 7 серпня

Погода 19:06   06.08.2025
Олена Нагорна
Дощ, гроза, місцями град і шквали: погода в Харкові та області на 7 серпня

У четвер, 7 серпня, у Харкові та області вируватиме негода.

У Харкові вночі без опадів, термометри покажуть від 17 до 19 градусів. Вранці та вдень – короткочасний дощ із грозою, температура – від 23 до 25 градусів, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі місцями невеликий короткочасний дощ із грозою, температура – від 15 до 20 градусів. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквали, термометри показуватимуть від 23 до 28.

Вітер вночі південний –  3-8 м/с, вдень північно-західний – 7-12 м/с.

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Раніше Регіональний центр з гідрометеорології підбив підсумки липня у Харківській області та повідомив, як погода вплинула на врожай. Так, умови протягом другого місяця літа були несприятливими для зростання, розвитку та формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 19:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 7 серпня, у Харкові та області вируватиме негода.".