Дождь, гроза, местами град и шквалы: погода в Харькове и области на 7 августа

В четверг, 7 августа, в Харькове и области будет бушевать непогода.

В Харькове ночью без осадков, термометры покажут от 17 до 19 градусов. Утром и днем — кратковременный дождь с грозой, температура — от 23 до 25 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью местами небольшой кратковременный дождь с грозой, температура — от 15 до 20 градусов. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы, термометры покажут от 23 до 28.

Ветер ночью южный — 3-8 м/с, днем северо-западный — 7-12 м/с.

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Ранее Региональный центр по гидрометеорологии подвел итоги июля в Харьковской области и сообщил, как погода повлияла на урожай. Так, условия в течение второго месяца лета были неблагоприятными для роста, развития и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.