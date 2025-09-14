Значні втрати у росіян у Харківській області, в Куп’янську – Зеленський

Про значні втрати РФ у Куп’янську президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

«Сьогодні була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, – поінформував президент. — Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. Також значні втрати у росіян і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині. Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями. Особлива вдячність – воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі. Дякую всім, хто захищає нашу державу та людей!»

Відео: Zelenskiy / Official / Telegram

Нагадаємо, 12 вересня в DeepState заявили, що росіяни пробираються в Куп’янськ газовою трубою, а вранці 13-го числа — що окупанти просуваються в північних кварталах міста. Генштаб ЗСУ відреагував: ситуація у Куп’янську та його околицях під контролем українських захисників.

14 вересня проєкт DeepState знову заявив про просування російських військ у Куп’янську. Аналітики оновили карту бойових дій, розширивши зону контролю військових РФ у північній частині міста.

Також вранці 14 вересня в ОСУВ «Дніпро» підтвердили, що російські військові у Куп’янську є, але, мовляв, це ДРГ, які проникали в місто переважно у цивільному одязі та тепер їх важко виявити серед місцевих мешканців.