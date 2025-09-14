Live
  • Нд 14.09.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Значні втрати у росіян у Харківській області, в Куп’янську – Зеленський

Фронт 19:42   14.09.2025
Олена Нагорна
Значні втрати у росіян у Харківській області, в Куп’янську – Зеленський Скриншот

Про значні втрати РФ у Куп’янську президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

«Сьогодні була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, – поінформував президент. — Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. Також значні втрати у росіян і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині. Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями. Особлива вдячність – воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі. Дякую всім, хто захищає нашу державу та людей!»

Відео: Zelenskiy / Official / Telegram

Нагадаємо, 12 вересня в DeepState заявили, що росіяни пробираються в Куп’янськ газовою трубою, а вранці 13-го числа — що окупанти просуваються в північних кварталах міста. Генштаб ЗСУ відреагував: ситуація у Куп’янську та його околицях під контролем українських захисників.

14 вересня проєкт DeepState знову заявив про просування російських військ у Куп’янську. Аналітики оновили карту бойових дій, розширивши зону контролю військових РФ у північній частині міста.

Також вранці 14 вересня в ОСУВ «Дніпро» підтвердили, що російські військові у Куп’янську є, але, мовляв, це ДРГ, які проникали в місто переважно у цивільному одязі та тепер їх важко виявити серед місцевих мешканців.

Читайте також: Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін

Автор: Олена Нагорна
Популярно
До 27 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 15 вересня
До 27 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 15 вересня
14.09.2025, 20:50
Значні втрати у росіян у Харківській області, в Куп’янську – Зеленський
Значні втрати у росіян у Харківській області, в Куп’янську – Зеленський
14.09.2025, 19:42
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін
Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін
14.09.2025, 19:08
«Певна напруга є»: Терехов закликав харків’ян бути обережними (відео)
«Певна напруга є»: Терехов закликав харків’ян бути обережними (відео)
14.09.2025, 17:18
Скільки будинків вже відновили в Харкові із запланованих на 2025 рік (відео)
Скільки будинків вже відновили в Харкові із запланованих на 2025 рік (відео)
14.09.2025, 18:08

Новини за темою:

12:35
Понад 20 загиблих: РФ вдарила по людях, які отримували пенсії – Зеленський
12:26
Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою
15:51
Україні відмовлять у членстві в НАТО через високий рівень корупції – Telegraph

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Значні втрати у росіян у Харківській області, в Куп’янську – Зеленський»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2025 в 19:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про значні втрати РФ у Куп’янську президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.".