Значительные потери у россиян в Харьковской области, в Купянске — Зеленский

О значительных потерях РФ в Купянске президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

«Сегодня был доклад главнокомандующего Александра Сырского, — проинформировал президент. — Есть хорошие результаты в приграничной Сумщине. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады. Также значительные потери у россиян и в Харьковской области – в Купянске, и в Донецкой области. Продолжаем действовать на Добропольском направлении. Важно, что российские штурмы – отражаются ребятами. Особая благодарность – воинам 1-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад. Молодцы, ребята. Действуем в соответствии с ситуацией и в Запорожье. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей!»

Видео: Zelenskiy / Official / Telegram

Напомним, 12 сентября в DeepState заявили, что россияне пробираются в Купянск по газовой трубе, а утром 13-го числа — что оккупанты продвигаются в северных кварталах города. Генштаб ВСУ отреагировал: ситуация в Купянске и его окрестностях под контролем украинских защитников.

14 сентября проект DeepState вновь заявил о продвижении российских войск в Купянске. Аналитики обновили карту боевых действий, расширив зону контроля военных РФ в северной части города.

Также утром 14 сентября в ОСГВ «Днепр» подтвердили, что российские военные в Купянске есть, но, мол, это ДРГ, которые проникали в город преимущественно в гражданской одежде и теперь их трудно обнаружить среди местных жителей.